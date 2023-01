Momento histórico marca doação de área da Prefeitura de Votuporanga para nova unidade do Senac

Novo espaço possui mais de oito mil metros quadrados; atual prédio da instituição educacional voltará para a Prefeitura e transformado em escola municipal

O prefeito Jorge Seba anunciou, em coletiva de imprensa realizada na última quinta-feira (12/1), a doação de uma área de mais de oito mil metros quadrados para a construção da nova unidade do Senac, localizado na Avenida Prefeito Mário Pozzobon. A divulgação da importante conquista histórica na área da educação contou com a presença do deputado estadual e presidente da Alesp, Carlão Pignatari; da primeira-dama e presidente do Fundo Social, Rose Seba; Eliane Godoi, gerente da unidade local do Senac; além do presidente da Câmara Municipal, Daniel David e do presidente do Sincomércio de Votuporanga, João Herrera; além de secretários municipais e autoridades.

A construção da nova unidade trará mais benefícios tanto para o ensino profissionalizante quanto para a geração de empregos. Após a conclusão da obra, o espaço do atual prédio da instituição educacional voltará para a Prefeitura em regime de comodato pelo prazo de 40 anos com isso, o local será utilizado para a instalação de uma nova escola da rede municipal. O investimento também contribuirá nos avanços da formação de mão de obra em Votuporanga e toda região.

“Esse momento é muito especial e histórico no avanço do ensino, porque Votuporanga é uma cidade que está em constante evolução e crescimento profissional. Nossa meta de governo é ampliar a oferta de formação para o mercado de trabalho e isso vem ao encontro do Senac, instituição que investe em educação. No novo espaço de mais de oito mil metros quadrados, os serviços continuarão com a qualidade que possuem de um modo mais moderno e amplo pois, a atual unidade existe há 25 anos na cidade e possui 2.300 metros quadrados”, comemora Seba com ao anunciar a novidade.

A regulamentação do projeto será enviada à Câmara Municipal e, após a aprovação, o terreno será entregue para o Senac que pretende dar início, ainda este ano, na construção da nova sede. A região que comportará o novo Senac, na Avenida Prefeito Mário Pozzobon, é uma área muito privilegiada onde estão localizados importantes estruturas como a primeira Clínica Pet do estado, o primeiro anel viário da cidade, a Arena Plínio Marin, o Parque Aquático Savério Maranho e a Cidade Universitária da Unifev.

Educação premiada

Em novembro do ano passado, Votuporanga foi destaque no Prêmio “Band Cidades”, sendo considerado o melhor município de toda a região Sudeste na Categoria Educação e ficando entre as três melhores do Brasil ao lado de cidades dos estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.