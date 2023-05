Moda: estudante de Votuporanga tem projeto exposto no São Paulo Fashion Week 2023

Aluna do Senac teve seu projeto selecionado para a maior e mais renomada semana de moda do Brasil e vai representar a cidade no evento

A criatividade e talento de uma estudante do Senac Votuporanga conquistaram um lugar de destaque na renomada semana de moda do Brasil, o São Paulo Fashion Week 2023. A aluna Taise de Paula, do curso livre Estilista de Moda, teve três de seus modelos selecionados para a exposição. Em meio a 52 projetos enviados, apenas 20 foram escolhidos para integrar o evento.

Os modelos criados por Taise têm uma proposta inovadora e trazem uma importante crítica ao consumo desenfreado e à poluição gerada pela indústria da moda. Suas criações buscam chamar a atenção para a falta de consciência do consumidor e os impactos negativos que o consumo inconsciente pode causar ao meio ambiente.

Para isso ela irá apresentar três peças uma jaqueta e calça feitas de embalagens da marca Shein, usadas para envio de mercadorias. A outra é uma manta feita de tecidos descartados, usados para estofamento de automóveis e a terceira é um vestido feito de plástico usado na fabricação de pneus.

A docente Luana Gomes destaca a relevância das peças desenvolvidas pela aluna. “As roupas criadas por Taise chamam a atenção para a falta de conscientização do consumidor e aos danos que o consumo inconsciente da moda pode causar ao meio ambiente. Na sua maioria, o consumidor não sabe se aquela peça ‘baratinha’ do fast fashion realmente tem um preço justo, por quem ela foi criada ou se ela causa algum impacto no planeta”, disse ela.

A participação no São Paulo Fashion Week é uma grande conquista para Taise e para o Senac Votuporanga, pois proporciona visibilidade e reconhecimento ao talento dos estudantes e à qualidade dos cursos oferecidos pela instituição.

Legenda: A aluna Taise de Paula, do curso livre Estilista de Moda, teve três de seus modelos selecionados para a exposição

(Foto: Assessoria)