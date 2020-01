Irã ataca com mísseis base de militares americanos no Iraque

Base de Ain Al Asad, que abriga forças americanas e iraquianas, foi atingida por foguetes. A rede estatal iraniana informou que o lançamento é parte da operação de vingança pela morte de general do Irã. Não há informações sobre danos ou vítimas.

Uma base aérea que abriga tropas dos Estados Unidos e da coalizão no Iraque foi atingida por foguetes, na noite de hoje, segundo fontes de segurança à rede de TV BBC. Ainda não se sabe se houve vítimas.

A TV estatal do Irã disse que Teerã lançou “dezenas” de mísseis, como resposta à morte do general iraniano Qassim Soleimani, na última quinta-feira. A ação ocorre poucos dias depois do ataque coordenado pelos americanos contra um aeroporto em Bagdá, no Iraque, e que matou Qassim Suleimani, o chefe da Força Revolucionária da Guarda Quds do Irã, considerado um dos homens mais importantes do país. Além dele, ao menos outras sete pessoas também morreram.

A ação foi o resultado de um longo e complexo processo de apuração de dados de inteligência coletados por agentes de campo, informantes secretos, interceptação eletrônica de mensagens, rastreamento por meio de aeronaves de reconhecimento e “outros meios de caráter reservado”, de acordo com o Pentágono.

Os Estados Unidos utilizaram o drone MQ-9 Reaper, tido como o principal e mais letal veículo aéreo não tripulado de ataque ofensivo da Força Aérea americana.

O general Suleimani, de 62 anos, era visto como um herói no Irã e exercia um papel-chave nas negociações políticas para formar um governo no Iraque. Foi um dos principais personagens do combate às forças jihadistas na região, tinha uma atuação fundamental no reforço da influência diplomática de Teerã no Oriente Médio, especialmente no Iraque e na Síria.

Após se manter discreto durante décadas, Suleimani começou a aparecer nas manchetes dos jornais depois do início da guerra na Síria, em 2011, onde o Irã apoia o regime do presidente Bashar al Assad.

FONTE: Informações | g1.globo.com