Mirassol vence o Aparecidense e se classifica para a série B do Brasileiro

Com vitória de 2 a 1 sobre o rival, Leão chegou a 12 pontos, na liderança da tabela

O Mirassol venceu o Aparecidense por 2 a 1 na tarde deste domingo, 25, no estádio José Maria de Campos Maia, o Maião, no último jogo da segunda fase da série C do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Leão chega a 12 pontos, na ponta da tabela, e alcança a tão sonhada e inédita classificação à série B.

Jogando em casa e com a torcida em peso — mais de 9 mil pessoas no Maião — o time de Mirassol mostrou a que veio logo no primeiro minuto da partida, com gol de Camilo. Aos 10 minutos, no entanto, Rodriguinho empatou para o Aparecidense. O gol da vitória veio aos 20 minutos do segundo tempo, de Reinaldo Kauan. Dois a um para o Leão.