Residência Médica na Santa Casa de Votuporanga: inscrições até dia 3 de outubro

Santa Casa e Unifev estão com vagas abertas nas especialidades de Clínica Médica, Cirurgia Geral, Pediatria, Radiologia e Diagnóstico por Imagem, Ginecologia e Obstetrícia e Medicina de Família e Comunidade

A Santa Casa de Votuporanga, por meio da Comissão de Residência Médica (Coreme), e a Unifev estão com inscrições abertas para Residência Médica 2023. Ao todo são 24 vagas para seis especialidades.

São ofertadas quatro vagas para Cirurgia Geral; seis para Clínica Médica; três para Ginecologia e Obstetrícia; três para Medicina de Família e Comunidade; quatro de Pediatria e quatro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem.

As inscrições devem ser feitas até dia três de outubro, por meio do link: https://enare.ebserh.gov.br/

. O programa é direcionado a médicos formados no Brasil, em cursos de Medicina reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC), e a formados no exterior, com diploma revalidado pelas universidades autorizadas.

A Residência Médica é reconhecida como a melhor maneira de um médico recém-formado completar sua formação, quer se dirija para uma especialidade ou pretenda se fazer generalista. Ele participa de atividades teórico-práticas, reuniões semanais, discussões de casos clínicos em diversos setores e estágios no Hospital, sempre supervisionadas por preceptores das especialidades, buscando um aprofundamento científico e proficiência técnica decorrentes de treinamento em serviço.