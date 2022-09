Miraestrelense viaja para Aparecida de bicicleta

O miraestrelense Emerson, conhecido como “Big”, foi o primeiro ciclista da cidade a realizar o sonho de sair do município de Mira Estrela e ir até Aparecida de bicicleta.

A viagem que ocorreu nos dias 3, 4, e 5 com chegada no dia 6 de setembro, foi realizada por 22 amigos do grupo de ciclistas de Fernandópolis cujo nome é “Sangue no Zói”. Eles percorreram 306km em 17 horas.

O caminho que fizeram foi o seguinte: Águas da Prata para Borda da Mata, Borda da Mata para Paraisópolis, Paraisópolis para Campos do Jordão e por fim, Campos do Jordão para Aparecida.

De acordo com Big, “Muitos amigos relatavam em fazer esse caminho da Fé que é diferente de qualquer outro caminho. Sonho realizado. Agradeço muito a Deus e Nossa Senhora Aparecida por me acompanhar. É muito gratificante e emocionante”, ele ainda finalizou dizendo que deseja voltar no próximo ano.