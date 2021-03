Mira Estrela estará de Lockdown em 27 e 28 e 2, 3 e 4 de abril

Neste final de semana, nos dias 27 e 28 de março e no próximo (feriado), nos dias 2, 3 e 4 de abril, todo o comércio e prestadores de serviços em Mira Estrela estarão fechados. Nestes dias, também será implantada barreiras de orientação nos portais de entrada do município.

As medidas mais restritivas, conforme decreto municipal nº 1.544, de 23 de março de 2021, seguem os protocolos de orientação e prevenção da Secretaria Municipal da Saúde e Vigilância Sanitária, junto ao Plano São Paulo, fase emergencial, com o objetivo de diminuir a onda de circulação do vírus no município.

O município está enfrentando o pior momento de casos de Covid-19, e lamentavelmente, já são registrados 8 óbitos na cidade, vítimas do coronavírus.

A Prefeitura e a Secretaria Municipal da Saúde seguem tomando todas as medidas de prevenção e realizando campanha de conscientização com a população. E também, pede a compreensão dos visitantes, para que neste momento, não visitem familiares e amigos que residem no município.