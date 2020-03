É depois do Carnaval que o ano começa. Muitos brasileiros já ouviram ou falaram a expressão. E é realmente o momento pós-festas de fevereiro que o comércio se prepara para mais uma data importante: o Dia do Consumidor. Comemorado em 15 de março, o período é uma ótima oportunidade para aumentar o faturamento e fidelizar o cliente. Para o Dia do Consumidor, que na Havan foi transformado em ‘mês’, a expectativa é de um crescimento de 40% nas vendas, apostando em itens de grande valor agregado com um super preço, como os artigos tecnológicos e os produtos para a casa.

Pesquisas recentes do Google mostram que 52% dos consumidores pretendem gastar, em média, R$ 500 em compras e que a maior parte dos consumidores espera a data para comprar. A pesquisa também revela que 73% usa a internet para saber qual loja visitar, provando que o online influencia muito na decisão de compra, mas que o forte das vendas do Dia do Consumidor ocorre no offline.

Conhecido em todo o Brasil, o dia do consumidor é marcado por uma série de promoções e ações de marketing voltadas aos clientes. É o período em que as lojas físicas e onlines oferecem promoções e ofertas com condições especiais de compras. “Na Havan serão mais de 400 produtos com descontos e todos os setores terão parcelamento em até 10X, sem entrada e sem juros”, declara o gerente de produtos de eletro e ferramentas da Havan, Aldemir de Souza.