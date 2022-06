Mês de férias: Secretaria da Cultura e Turismo promove oficinas culturais gratuitas em julho

São 17 opções de temas da atualidade; inscrições abertas até o preenchimento das vagas.

Para o mês das férias, julho, a Secretaria da Cultura e Turismo, em parceria com o Instituto Poiesis, está com inscrições abertas para 17 oficinas culturais gratuitas. Entre as opções, o público poderá escolher entre temas como cinema, fotografia, história em quadrinhos, literatura, música, poesia e muitos outros da atualidade.

As inscrições seguem até o preenchimento das turmas e as aulas serão realizadas ao vivo através da plataforma Zoom; cada oficina possui um link específico de participação e as vagas são limitadas.

Oficina: como criar um release?

Turma com 35 vagas e que será coordenada por Luciana Gandelini para o público-alvo como produtores culturais, funcionários de equipamentos culturais, artistas, educadores, produtores, jornalistas, programadores e estudantes até que as vagas sejam preenchidas.

Turma: dias 04 e 07 de julho, das 18h30 às 20h30

Link: https://forms.gle/XbkNyac3YNGQ9wQP8

Oficina: produção de quadrinhos

Será realizada com uma turma destinada a 25 participantes e ministrada por Arnaldo Martinez a pessoas interessadas em histórias em quadrinhos. Vagas disponíveis até o preenchimento.

Turma: dia 04 de julho, das 18h30 às 21h30

Link: https://forms.gle/Cjkn3tdEaY7WZyHM8

Oficina: poesia visual com colagem – composição e produção artesanal

A oficina oferece 30 vagas até que sejam completadas por interessados em composição de imagens com colagem manual e poesia concreta e será coordenada por Mariana Ser.

Turma: dias 05, 07, 12 e 14 de julho, das 14h às 16h

Link: https://forms.gle/woNtN4rAaLwmXjDz9

Clube de leitura: literatura negra contemporânea

Turma com 35 vagas e que será coordenada por Elizandra Batista de Souza a educadores, artistas, produtores e interessados em geral a partir de 16 anos até que as vagas sejam preenchidas.

Turma: dias 05, 07, 12, 14, 19, 21, 26 e 28 de julho, das 18h30 às 20h30

Link: https://forms.gle/cNv7DK3vQxSJGJrE9

Workshop: West Side Story – Os muitos lados de uma história

Será realizada por Gerson Steves a interessados a partir de 16 anos, por meio de 50 vagas disponíveis até serem preenchidas.

Turma: dias 05, 06 e 07 de julho, das 18h30 às 20h30

Link: https://forms.gle/ErzaPu54Td71Nqt6A

Oficina: gravando em casa

Com 30 vagas, coordenada por Guilherme Gagliardi, poderão participar dessa oficina cantores, instrumentistas e produtores musicais com nenhuma ou pouca experiência de gravação musical, interessados em gravar suas músicas autorais e disponibilizá-las na internet. Inscrições até o preenchimento das vagas.

Turma: dias 08, 11, 13 e 15 de julho, das 14h às 16h

Link para inscrição: https://forms.gle/mGgQauuEt2Ld3W5i6

Oficina: cante bem, cante mais, cante sem parar!

A oficina oferece 40 vagas até que sejam completadas por cantores e estudantes de canto e também pessoas, a partir de 16 anos, que tenham interesse por canto. Coordenação de Katia Baroni.

Turma: dias 11 e 13 de julho, das 18h30 às 20h30

Link: https://forms.gle/LzeXjZkWDLomAeje9

Oficina: documentários domésticos

Com 30 vagas, coordenada por Lucas Gervilla e dividida em Turmas A e B, poderão participar dessa oficina estudantes, jovens produtores, cineastas iniciantes, youtubers e qualquer pessoa que tenha interesse em aprimorar técnicas do cinema documental, mesmo não tendo experiência prévia no tema. Inscrições até o preenchimento das vagas.

Turma A: dias 18, 20, 22 e 25 de julho, das 10h às 12h

Link: https://forms.gle/RdtfKLsE2jouKXem9

Turma B: dias 19, 21, 26 e 28 de julho, das 14h às 16h

Link: https://forms.gle/TcZ9QnvZBymyP4Nh7

Oficina: quero ser artista visual: e agora?

Turma com 30 vagas e que será coordenada por Diana Vaz para o público-alvo como artistas em formação ou início de carreira, a partir de 18 anos. Vagas disponíveis até serem preenchidas.

Turma: dias 19, 21, 26 e 28 de julho, das 14h às 16h

Link: https://forms.gle/x2EVbSgWocYxBxX19

Palestra: arte postal – ferramentas na educação do ensino fundamental II e médio

A oficina oferece 20 vagas até que sejam completadas por educadores dos ensinos fundamental e médio. Coordenação de Liliane Borges.

Turma: dia 19 de julho, das 18h30 às 20h30

Link: https://forms.gle/arQgUarMSxMTTkUz5

Palestra: Fineart – a poesia do olhar

Será realizada por Bruna Grassi a interessados a partir de 16 anos, por meio de 20 vagas disponíveis até serem preenchidas.

Turma: dia 18 de julho, das 18h30 às 21h30

Link: https://forms.gle/P42vLV73iKfk1WhB7

Oficina: fotografia de espetáculos – construir e preservar histórias

Com 25 vagas, coordenada por Maycon Soldan e dividida em Turmas A e B, é destinada a pessoas com idade a partir de 16 anos, interessadas em fotografar o universo cênico e também a produtores, encenadores, atores, cenógrafos, diretores, iluminadores e demais profissionais das áreas de cultura e arte com noções de fotografia. Inscrições até o preenchimento das vagas.

Turma A: dias 04, 06 e 08 de julho, das 14h às 16h

Link: https://forms.gle/ivzSVc6anKEBw86k9

Turma B: dias 20, 25 e 27 de julho, das 18h30 às 20h30

Link: https://forms.gle/zNQTWgiWmL1bbAmG6

Oficina: contação de história

A oficina oferece 30 vagas até que sejam completadas por pessoas a partir de 16 anos e será ministrada por Paula Bittencourt.

Turma: dias 06, 08, 13 e 15 de julho, das 10h às 12h

Link: https://forms.gle/ibGPVdbX4ygsV1pr9

Oficina: corpo livre dança

A oficina oferece 30 vagas até que sejam completadas por pessoas a partir de 16 anos e será ministrada por Dani Marin Duran.

Turma: dias 11, 13, 18 e 20 de julho, das 18h30 às 20h30

Link: https://forms.gle/MH19MTsPQcoAD3mh9

Oficina: preparação física para artistas do corpo

Será realizada por Anelisse Fructuoso a artistas e interessados a partir de 16 anos, por meio de 30 vagas disponíveis até serem preenchidas.

Turma: dia 26 de julho, das 18h30 às 20h30

Link: https://forms.gle/2E4U33CRnuMopYNcA

Workshop de produção cultural

Turma com 50 vagas e que será coordenada por Fernanda Missiaggia a interessados a partir de 16 anos. Vagas disponíveis até serem preenchidas.

Turma: dia 21 de julho, das 18h30 às 21h30

Link: https://forms.gle/XQZ7dQ66nHg73RR19