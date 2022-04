De acordo com a Polícia Militar, uma denúncia anônima foi feita e, quando os policiais chegaram à escola, observaram uma caminhonete parada com vários alimentos.

Também esclareceu que as refeições dos alunos não foram afetadas e que merendeiras de outras unidades escolares serão remanejadas para suprir as necessidades da escola.

A polícia apreendeu alimentos como ovos, macarrão, frutas, legumes e condimentos. Alguns produtos tinham o selo do estado especificando que a venda é proibida.

As quatro mulheres informaram que os produtos estavam próximos da data de validade e que iriam dividi-los entre elas com o consentimento do diretor da escola.