Depois de usar toda a criatividade para desenhar o próprio álbum da Copa do Mundo por não poder comprar um original, o pequeno João Gabriel, de 8 anos, se surpreendeu com a repercussão que a história dele ganhou. A esposa do goleiro Cássio, Janara Sackl, chegou a postar em uma rede social as figurinhas feitas pelo menino. “Estou muito feliz e muito ansioso para receber meu álbum”, disse o pequeno grande fã do futebol. O pai dele, João Teixeira, conta que mais de 50 pessoas já entraram em contato com a família para fazer as doações do álbum e das figurinhas. Falou também que a esposa de Cássio chegou a mandar mensagem dizendo que vai mandar uma camisa e as luvas do jogador de presente para o menino. “Nós nem imaginávamos que seria como está sendo. Até a esposa do Cássio me mandou mensagem querendo falar com ele. É muito emocionante”, contou o pai.