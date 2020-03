Menino de 5 anos que recebeu coração em transplante tem alta hospitalar em Rio Preto

Miguel de Carvalho Viera ficou internado por 35 dias depois de ser submetido ao procedimento, que foi realizado no dia 31 de janeiro no HCM de São José do Rio Preto/SP. Ele recebeu o coração de um menino de 9 anos.