Menino de 2 anos de idade engasgado com maçã é salvo em Guapiaçu por equipe de saúde

Em um trabalho brilhante de muita técnica e profissionalismo, a equipe de saúde de Guapiaçu (SP) conseguiu salvar a vida de um menino de apenas 2 anos de idade, que havia se engasgado com uma maçã. A enfermeira que realizou a manobra, Thamiris Merighi, diz que foi com o “toque da mão de Deus”.

A profissional que trabalha há sete anos na Unidade de Pronto Atendimento de Guapiaçu, conta que esta é a primeira vez que precisou realizar um procedimento como este. Ela fala que a equipe recebeu o chamado, onde a mãe afirmava que o garoto estava comendo a fruta, quando teria se engasgado.

“Nós fomos ao local e constatamos que o menino já estava com a boquinha roxa. Então colocamos ele na ambulância e, no caminho para a Unidade, eu imediatamente já iniciei as manobras para tentar desengasga-lo. Fui fazendo oração, pedindo para Deus e com as mãos dele eu consegui salvar o garoto”, explica Thamiris.

A mãe do pequeno Heitor fala que foi seu filho mais velho que percebeu que o irmãozinho estava engasgado. Thais Patrocinio afirma que começou a fazer as manobras, mas que, devido ao nervosismo, não conseguiu.

“Deus colocou anjos em nossas vidas. Graças a Deus, devido às manobras da enfermeira, meu filho começou a chorar ainda dentro da ambulância. Chegando na Unidade uma médica muito atenciosa e prestativa já realizou todos os procedimentos”, disse a mãe da criança em entrevista à Gazeta, emocionada.

Na Unidade, o menino passou por avaliação médica, ficou em observação e teve alta ainda ontem mesmo.

“Minha mãe trabalhou nesta Unidade durante 33 anos e eu estou seguindo o mesmo trabalho dela. É um trabalho muito difícil, mas que felizmente, com a ajuda de Deus, nós conseguimos fazer o nosso melhor”, disse Thamiris.

“Minha gratidão total a todos. Não há palavras para descrever minha gratidão, principalmente ao motorista Ronaldo Teodoro e a enfermeira Thamiris, pois se não fosse a agilidade deles, talvez hoje seria outra história que eu estaria escrevendo aqui”, finaliza Thais. O fato aconteceu na última segunda feira (13). Fonte: Gazeta do Interior.