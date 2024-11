Menino de 12 anos sofre ferimentos graves e cadela morre em ataque de pitbulls

Um menino de 12 anos sofreu ferimentos graves nas pernas e no braço direito ao ser atacado por dois pit bulls enquanto voltava para casa de bicicleta em Registro (SP), na última terça-feira (29). Durante o incidente, uma cadela que vivia na re gião também foi atacada pelos cães e acabou morrendo. A mãe do garoto, Gabriela Silvano, relatou ao UOL o desespero que sentiu ao saber do ataque: “Achei que tinha perdido meu filho, que ele não sobreviveria.”

Testemunhas informaram que o garoto tentou se defender, mas os cães continuaram a atacá-lo. Uma moradora saiu à rua ao ouvir os gritos e pediu ajuda. Um motorista que passava pelo local, ao avistar a cena, jogou o carro em direção aos cães para afastá-los do garoto, permitindo que ele fosse socorrido pelos Bombeiros. Ele foi então levado ao Hospital Regional de Registro, onde permaneceu internado até sexta-feira (1º), recebendo cuidados médicos.

A mãe do menino afirmou que os proprietários dos pit bulls não ofereceram apoio enquanto o filho estava hospitalizado, mas após a alta, concordaram em cobrir os custos com medicamentos. Segundo ela, seu filho teve de passar por reconstrução de tecidos e continua com dores, além de demonstrar medo após o incidente.

No boletim de ocorrência, a Polícia Militar relatou que encontrou dois pit bulls adultos e dois filhotes agressivos soltos na estrada. A tutora dos cães foi conduzida à delegacia para registro do caso, que está sendo investigado como lesão corporal e omissão de cautela na guarda de animais, conforme informou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP).