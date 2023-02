Melhores blocos carnavalescos e fantasias infantis serão premiados no Carnaval da Prefeitura

Inscrições para os bloquinhos terminam dia 12 de fevereiro; já para concorrer na categoria Fantasia Infantil não é preciso inscrever-se

O Carnaval 2023 da Prefeitura de Votuporanga abre alas para o Concurso Blocos Carnavalescos e Fantasias, que premiará os melhores bloquinhos e caracterizações infantis, nas suas respectivas categorias, durante os quatro dias da festa no Parque da Cultura. O concurso será realizado pela Secretaria da Cultura e Turismo em parceria com os Conselhos Municipais de Turismo (Comtur) e de Políticas Culturais (CPMC).

As inscrições, gratuitas para os Blocos Carnavalescos, seguem até às 23h59 do próximo domingo (12.fev), através do e-mail editaiscultura@votuporanga.sp.gov.br, já para concorrer na categoria Fantasia Infantil não é preciso inscrever-se. A ficha de inscrição e o regulamento completo de cada modalidade podem ser acessados no site www.votuporanga.sp.gov.br/cultura/blocosdecarnaval .

A inscrição dos bloquinhos deverá ser feita exclusivamente em formato PDF via e-mail, contendo os seguintes dados: nome do bloco; identificação, endereço, telefone e e-mail do responsável; estimativa de participantes com RG e CPF de todos; autorizações para veiculação de imagens e voz e de pessoas menores de idade; e ficha de inscrição. O campo assunto do e-mail a ser enviado deverá ser preenchido como ‘Concurso de Blocos Carnavalescos e o nome do responsável’.

A premiação que elegerá os melhores blocos, com no mínimo 15 inscritos, ocorrerá nos dias 18 e 20 de fevereiro, sábado e segunda-feira de carnaval, das 21h às 3h da manhã. Todos os integrantes terão que estar devidamente caracterizados nas duas noites mencionadas e, no caso dos menores de 18 anos, estar acompanhados dos pais ou responsáveis.

A Comissão Julgadora irá avaliar os seguintes quesitos: arrecadação de leite em caixinha que será destinado ao Fundo Social de Votuporanga, pois, quanto maior a quantidade, maior será a pontuação; cumprimento do tempo do desfile, estipulado em 10 minutos; animação; criatividade; harmonia; e originalidade. O resultado dos três melhores blocos será divulgado durante o show na última noite de carnaval, dia 21 de fevereiro, e os vencedores receberão troféus de primeiro, segundo e terceiro lugares, respectivamente. Conforme regulamento, para efeito de premiação desta categoria, é preciso ter a participação mínima de três blocos.

A categoria Fantasia Infantil elegerá as três melhores caracterizações divididas nas faixas etárias de zero a 2 anos (bebês); de 3 a 7 anos; e de 8 a 12 anos, através dos quesitos animação, criatividade e originalidade. A Comissão Julgadora avaliará e divulgará o resultado durante os dois dias em que serão realizadas as matinês, dias 19 e 21 de fevereiro, e o vencedor de cada faixa etária ganhará o troféu de primeiro lugar.

Para mais informações e esclarecimentos de dúvidas, o telefone da Secretaria da Cultura e Turismo é o (17) 3405-9670.