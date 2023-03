Meio ambiente: pescadores ‘fisgam’ Jacaré na represa do Assary em Votuporanga

Uma família votuporanguense levou um susto danado no último domingo (26) durante uma pescaria na represa do Assary Clube de Campo. Ao lançarem o anzol para pescar tilápias, um deles “fisgou” um jacaré de cerca de um metro de cumprimento.

O pescador, que agora tem muita história para contar, foi Giovani Ortega. Ele estava acompanhado de alguns familiares, dentre eles, seu pai Antonio Carlos Ortega, que relatou ao A Cidade o susto que eles levaram ao perceber que na ponta da linha não havia um peixe, mas sim o réptil.

“Nós estávamos na segunda represa ali dentro do Assary e foi um baita susto. A gente estava lá tentando pescar tilápia e sem querer veio o jacaré. Todo mundo ficou com medo, então a gente trouxe ele ali na beiro do barranco e soltou ele. O anzol tinha enroscado no pé dele e deu um pouco de trabalho porque ele estava muito bravo, mas conseguimos tirar o anzol ali com o alicate pra ele poder voltar para vida dele normal”, contou Ortega.

Toda a ação foi registrada em vídeos e fotos que, inclusive, já circulam pelas redes sociais. “A gente ficou preocupado porque é perigoso criança ali né. As vezes vai brincar e não sabe o que é”, concluiu.

Procurado pelo A Cidade, o presidente do Assary, Rogério Fernandes, disse que já tomou conhecimento sobre o animal e acionou a Polícia Ambiental e o Corpo de Bombeiros para que as medidas cabíveis sejam adotadas.

“Ali é o ambiente deles, o ser humano é que invadiu o espaço e não o contrário. Eles estão ali, na represa da Prefeitura lá de baixo e na da Paschoalino Pedrazoli e todas elas são interligadas. Já acionamos a Polícia Ambiental e o Corpo de Bombeiros e eles já estiveram lá orientando e estão se organizando para fazer a captura e soltar eles em outro local. Todos os órgãos competentes já estão cientes”, concluiu.

A espécie mais comum na região é o Caiman latirostris, conhecido como jacaré-de-papo-amarelo, que atinge até dois metros de comprimento. Por ser um jacaré de pequeno porte, conforme biólogos, ele não apresenta grandes riscos aos seres humanos. Ao contrário, são alvos de caçadores, que aproveitam a carne e o couro dos animais.

A caça, no entanto, é ilegal. Quem for flagrado caçando esse tipo de animal, pode pagar multa de R$ 500 e, em caso de reincidência, a multa é triplicada.

