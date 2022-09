Megaoperação da Força Tática prende três homens com drogas, dinheiro, celulares e arma de fogo

No final da tarde desta segunda-feira, 12, uma megaoperação conjunta das equipes de Força Tática da Polícia Militar de Fernandópolis, Votuporanga e a equipe de apoio de Jales terminou com a prisão de três homens por tráfico de drogas.

Após denúncia de que três indivíduos estariam utilizando uma residência no bairro Vila União, em Jales, como ponto de venda e distribuição de drogas, a polícia realizou patrulhamento no local e abordaram um rapaz e com ele foi encontrado uma porção de crack, um celular e a quantia de R$10,00. Questionado sobre a origem da droga, o rapaz relatou ter pego na casa em que um dos homens acusados por tráfico residia.

As equipes seguiram até a residência suspeita, onde foram localizados os indivíduos. No local, a polícia também encontrou cerca de R$2.750,00, dois aparelhos celulares, anotações sobre as movimentações comercialização fruto da tráfico, quatro porções de maconha, dois comprovantes de depósito (R$3.350,00 e R$300,00), 114 pinos com cocaína, centenas de embalagens plásticas para comercialização das drogas, uma faca de serra e um estilete com resquícios de drogas, um revólver calibre 38 com seis munições intactas, crack (duas porções menores e uma grande) cocaína em pasta base (três tijolos e três porções grande), cocaína (três porções prontas para o fracionamento) e duas balanças digitais de precisão.

Os três homens foram detidos e encaminhados juntamente com o material apreendido para o Plantão Policial de Jales, onde o delegado ratificou a voz de prisão, autuando E.. por tráfico e associação ao tráfico de drogas ele também foi autuado por posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. G. foi autuado por tráfico e associação ao tráfico de drogas e A. por porte ilegal de drogas. Os indivíduos seguem a disposição a Justiça.

Jornal Cidadão: