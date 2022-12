As apostas para a Mega da Virada podem ser feitas até às 17h00 (horário de Brasília) do dia 31 de dezembro

O maior prêmio da história da Mega-Sena será sorteado no próximo dia 31 de dezembro, com valor que deve chegar aos R$ 450 milhões para quem acertar as seis dezenas.

Como nos demais concursos especiais como a Dupla Sena de Páscoa, a Quina de São João e a Lotofácil da Independência, o prêmio principal da Mega da Virada não acumula. Se não houver ganhadores na faixa principal, com acerto de 6 números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa (com o acerto de 5 números) e assim por diante.

As apostas para a Mega da Virada podem ser feitas até às 17h00 (horário de Brasília) do dia 31 de dezembro de 2022.

Para jogar na Mega da Virada, é só marcar de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis no volante, ou deixar que o sistema escolha os números, por meio da Surpresinha. A aposta simples, com 6 números, custa R$ 4,50.

Também é possível participar em por meio de bolões, preenchendo o campo próprio no volante.

Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 10. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 5. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 100 cotas.

Segundo a Caixa, caso apenas um ganhador leve o prêmio principal e aplique todo o valor na poupança, receberá R$ 3 milhões no primeiro mês. O dinheiro do prêmio é suficiente para comprar um jatinho, um iate, um carro superesportivo e uma mansão numa ilha particular gastando menos de 10% do prêmio, diz o banco.

CHANCES DE GANHAR

A Caixa ampliou a quantidade de números que podem ser marcados no volante da Mega-Sena, tanto para os concursos regulares quanto para os especiais como a Mega da Virada. O apostador pode escolher até 20 dezenas das 60 disponíveis – antes o limite permitido para marcar no volante era de 15 números. Com isso, aumentaram as chances de ganhar na Mega-Sena (veja abaixo as probabilidades por aposta feita) e o gasto também.

Com uma apostas de 6 números, a chance de fatura o prêmio é de uma em 50 milhões (50.063.860). Marcando 20, a probabilidade de cravar as seis dezenas cai para uma em 1.292 vezes. O problema é o preço. Para marcar 20 dezenas é preciso pagar R$ 174,4 mil reais (R$ 174.420,00, precisamente). Lembrando que o valor da apostas simples (com seis dezenas) é de R$ 4,50.