Mega da Virada: apostas podem ser feitas até as 17h de terça-feira

Prêmio pode chegar a R$ 300 milhões. Valor da aposta mínima é de R$ 4,50.

As apostas para a Mega-Sena da Virada podem ser feitas até as 17h da terça-feira (31), segundo informação divulgada pela Caixa Econômica Federal com exclusividade ao G1. O prêmio do concurso da Virada é estimado em R$ 300 milhões para quem acertar as seis dezenas. Normalmente, nos últimos anos, o horário limite das apostas era até as 18h.

Como ocorre em todos os concursos especiais, o prêmio da Mega-Sena da Virada não acumula. Caso ninguém acerte os seis números, o prêmio será dividido entre os apostadores que acertarem cinco dezenas, e assim por diante.

Se apenas um ganhador acertar as seis dezenas da Mega-Sena e aplicar o prêmio estimado na poupança, terá uma renda mensal de R$ 861,3 mil.

As apostas para a Mega da Virada custam o mesmo valor da Mega-Sena regular, R$ 4,50.