Desta forma, até a manhã desta terça-feira (31/3), Votuporanga tem um caso positivo da doença, 11 negativos, 19 descartados (amostras que não atenderam critérios clínicos epidemiológicos que justificassem a realização de exames), 54 casos suspeitos em investigação (destes, seis estão em internação) e 245 pessoas com sintomas não graves em monitoramento domiciliar (exames não coletados, conforme novo protocolo do Ministério da Saúde).

Segundo a Pasta, o caso positivo trata-se de um homem, de 69 anos, profissional de saúde, com comorbidades (doenças cardiovasculares e obesidade), que viajou para outro município que enfrenta epidemia. Ele foi internado na Santa Casa de Votuporanga no dia 25 de março, com sintomas do Covid-19, e foi transferido para São Paulo no dia 26 de março.

Vale ressaltar que desde a notificação do caso, no dia 19 de março, a Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal da Saúde já vinha monitorando os contatos relacionados desse paciente, sendo que um dos suspeitos já resultou negativo para o Coronavírus.

Diariamente, a Secretaria Municipal da Saúde divulga Boletins Epidemiológicos que ficam disponíveis no site da Prefeitura (www.votuporanga.sp.gov.br).

0800 – Coronavírus

O 0800 do Coronavírus (COVID-19) é destinado para a população tirar suas dúvidas, obter informações sobre o novo vírus e combater as fake news que circulam pelas redes sociais e pelos aplicativos de mensagens instantâneas. O serviço gratuito é 24 horas e ofertado aos finais de semana e feriados, pela equipe multidisciplinar de Saúde, formada por médico, enfermeiros e assistente social.

O canal de atendimento com plantão de dúvidas e esclarecimentos sobre o novo vírus, recebe ligações através do 0800-771-8070.

Medidas de Prevenção

– Lavar sempre as mãos com água e sabão e evite levar as mãos ao rosto;

– Usar sempre álcool em gel 70% para higienização das mãos e objetos;

– Não compartilhar utensílios de uso pessoal (toalhas, copos, talheres e travesseiros);

– Caso você faça parte do público alvo da vacina contra gripe, imunize-se anualmente;

– Mantenha hábitos saudáveis, alimente-se bem, coma verduras e frutas e beba bastante água;

– Evitar aglomerações de pessoas e em caso de sintomas gripais evite circulação e mantenha-se no domicílio;

– Mantenha as medidas de etiqueta ao tossir e espirrar (cobrir a boca e nariz com o antebraço ou lenço descartável);

– Evite abraços, apertos de mão e beijos no rosto.