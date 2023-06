Interessados devem se inscrever até o dia 21 de julho; vagas são para 3º, 5º e 7º períodos, com início no 2º semestre de 2023

O curso de Medicina da Unifev está com nove vagas para o processo seletivo de transferência externa: duas para o 3º período, três para o 5º e quatro para o 7º.

Para se inscrever, os interessados devem enviar cópias digitalizadas dos documentos exigidos pela Instituição, disponíveis no site www.unifev.edu.br/editais, na aba “Outros Editais”. Os candidatos têm até às 12 horas do dia 21 de julho para realizar a inscrição.

As vagas são válidas para os alunos que cursam a graduação em período equivalente ou posterior em outras instituições brasileiras, públicas ou privadas, autorizadas e/ou reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC).

A primeira etapa será composta pela realização de uma prova escrita no dia 26 de julho, às 09 horas, abrangendo questões de múltipla escolha e/ou dissertativas. O resultado da prova será divulgado no dia 28 de julho, a partir das 16 horas, no site da Unifev www.unifev.edu.br.

A segunda e última etapa será a realização de análise de histórico escolar e planos de ensino. O resultado final sairá no dia 31 de julho.

Mais informações podem ser obtidas no telefone/WhatsApp da Central de Relacionamento pelo (17) 3405-9990.