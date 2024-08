Médica vítima de acidente aéreo será sepultada em Fernandópolis

O corpo da médica Arianne Albuquerque Estevan Risso, de 34 anos, que morreu no trágico acidente com o avião da Voepass, em Vinhedo, na última sexta-feira, 9, será sepultado em Fernandópolis.

Moradora há anos no bairro Residencial Benez junto com o marido Leonardo Risso, Arianne atuou como médica do Programa Saúde da Família na Unidade Básica de Saúde no bairro Brasilândia.

Em 2020, pediu exoneração da Prefeitura de Fernandópolis para cursar residência médica em um Hospital de Cascavel no oeste do Paraná, onde morava com o marido, filho de uma funcionária da Prefeitura de Fernandópolis.

Ela que também era geriátrica, especializava em Oncologia, estava juntamente com um grupo de médico que seguiam de Cascavel/PR para o Aeroporto de Guarulhos, onde participavam de um congresso na cidade de Campinas/SP.

Amigos e familiares lamentaram a morte precoce da profissional em Saúde, sendo relatada como uma pessoa fantástica e cristã, já que participava de estudos bíblicos com alguns amigos antes de sair de Fernandópolis.