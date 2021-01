Médica rio-pretense morre aos 38 anos vítima da Covid-19

A médica Ana Paula Rodrigues Alves morreu nesta quarta-feira (30) em decorrência de complicações da Covid-19. Aos 38 anos, ela atuava no Austa Hospital, em Rio Preto.

Ana Paula estava em isolamento quando se sentiu mal nesta quarta e sofreu uma parada cardiorrespiratória.

Em postagens nas redes sociais, Ana Paula alertava a população sobre o perigo da Covid e pedia para as pessoas seguirem as normas de saúde, como isolamento social.

O corpo de Ana Paula será enterrado no Cemitério Jardim da Paz nesta quinta-feira (31) às 12h.

O Austa Hospital se manifestou na manhã desta quinta-feira (31):

O Grupo AUSTA e a Hospital Care, infelizmente, comunicam, com pesar, o falecimento da médica Ana Paula Rodrigues Alves, nesta quarta-feira, 30 de dezembro de 2020.Dra. Ana Paula exerceu a medicina com dedicação e profissionalismo no AUSTA hospital, exemplo para os colegas de nossa instituição.Ela faleceu em sua residência, onde encontrava-se em isolamento por estar com a Covid-19.Em nome de todos os colaboradores do Grupo AUSTA e da Hospital Care, a diretoria se solidariza com a dor dos familiares e amigos e permanece à disposição para contribuir neste momento tão delicado e traumático a todos.

Dr. Mário Jabur Filho (Diretor Presidente)

Rafael Chanes (Diretor-Executivo)

