Ao g1, Leonardo contou que, para concretizar o sonho de ser oncologista, Arianne fazia residência médica no Hospital do Câncer Uopeccan, em Cascavel, desde 2023. “Nós, há alguns anos, fomos em busca desse sonho dela, por isso nós saímos do interior de São Paulo e nos mudamos para o sul do país. A Arianne era a pessoa mais amável que eu conheci. Era literalmente vocacionada a cuidar de pessoas”, comenta o marido.

Leonardo soube do acidente quando estava no trabalho. Segundo ele, uma amiga de Arianne ligou avisando. Assim que se deu conta, o teólogo ligou desesperado para o pai informando que havia embarcado a esposa no avião. “Ela era uma pessoa que este mundo injusto não era digno de ter. A pessoa mais doce, mais amável que eu conheci na vida. Meu eterno amor”, lamenta Leonardo. Filha única Arianne era filha única da empresária Fátima Albuquerque, de 68 anos. À reportagem, a mãe destacou que a mulher sonhava em ser médica desde os nove anos. Por isso, estudou até o ensino médio em Fortaleza (CE) e, depois, se mudou para o interior de São Paulo para cursar a graduação. Fátima conta que se mudou de volta para Fortaleza há quatro anos, para cuidar da mãe, e sonhava com o momento em que voltaria a morar próximo da filha. A família embarcou para São Paulo para fazer a liberação do corpo. “Ela era gigante, nasceu para ser médica, abdicou de tudo. Eu estou dilacerada, morri junto. Arianne era expressão de amor. Quem tem a filha que eu tenho tem tudo. Quero que ela seja exemplo para outros médicos, para que sejam tão humanos assim como ela foi”, ressalta a mãe. O prefeito de Fernandópolis e o Hospital do Câncer de Cascavel lamentaram a morte da médica. Nas redes sociais, André Pessuto publicou um voto de pesar. “Quero expressar a minha profunda tristeza e solidariedade à família da médica, Dra. Arianne Risso, vítima do acidente aéreo ocorrido na tarde desta sexta-feira, 09, em Vinhedo-SP. Dra. Arianne trabalhou até meados de 2020 na UBS da Brasilândia, no programa Saúde da Família. Era muito querida por todos. Meu carinho e orações neste momento de dor”, escreveu o prefeito. Já a instituição destacou a atuação das duas profissionais que estavam no avião, Arianne e Mariana Comiran Belim, bem como agradeceu o trabalho que elas prestaram aos pacientes do hospital. “Profissionais competentes e que encontraram na Uopeccan a realização de um sonho: salvar vidas. Médicas humanas, que atendiam todos os pacientes com muita dedicação, carinho e respeito. Não é à toa que eram recorrentes os elogios às duas em nossas ouvidorias. Era muito nítido o amor que ambas tinham pela profissão. Agora, só nos resta a saudade e lembranças de duas jovens médicas que partiram cedo demais”, afirmou a instituição por meio de nota.