Massa de ar quente deixa umidade abaixo dos 20% na região

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta para esta quarta-feira, (09/08/2023), para a baixa umidade relativa do ar na Região Noroeste Paulista, com variações entre 20% e 30%.

Uma massa de ar quente e seco deixa o tempo estável e sem chuva. A quarta-feira até amanheceu com algumas nuvens, porém, na região de São José do Rio Preto, os baixos valores de umidade devem ficar abaixo dos 20%, a partir das 12h, e a previsão é que o alerta permaneça até as 16h.

Segundo o Inmet, a formação dessa massa de ar quente é comum nesta época do ano, quando a temperatura fica mais elevada e há menos ocorrência de chuva em toda a área central do país.

Em Potirendaba, a previsão é que os termômetros cheguem a 32º C de máxima no final da tarde. As manhãs tem sido frias, com temperaturas na casa dos 18ºC.

A orientação dos meteorologistas é de que os moradores da região evitem desgaste físico nas horas mais secas e não se exponham ao sol nos períodos mais quentes do dia. Outra dica é ingerir bastante líquido, para se manter hidratado e evitar qualquer reflexo na saúde causado pela seca.

Por conta do clima, o risco de incêndios florestais é alto nesta época do ano, com vegetação ressecada, altas temperaturas e baixa umidade.