MARITACA SE LIVRA DO SACRIFÍCIO AO SER SALVA POR VETERINÁRIA BARRETENSE

Condenada a ser sacrificada por não ter os dois pés, a maritaca Melancia foi salva pela médica veterinária barretense Maria Ângela Panelli, que implantou uma prótese no animal, que hoje tem vida normal.

A maritaca foi encontrada perto de Campinas e levada para o zoológico da cidade para ser sacrificada, pois não conseguiria viver sem as duas pernas. Uma estagiária do zoológico decidiu cuidar do animal e o trouxe para a médica veterinária em Barretos.

A profissional conta que a cirurgia foi bastante delicada, durando quase quatro horas. Foram implantadas duas hastes de titânio para melhor integração com o corpo do pássaro.

Fonte: Jornal de Barretos