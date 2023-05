MARINHA VISITA MONTE APRAZÍVEL PARA AVERIGUAR JET SKI; BARULHO NÃO É DE COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO

A Marinha do Brasil esteve ontem, no último domingo visitando a Represa Lavínio Luchesi em Monte Aprazível. O motivo, averiguar denuncias do barulho dos Jets Skis que possivelmente estaria atrapalhando os moradores ao redor da represa.

Estivemos no local, e foi constatado que a Marinha não investiga e nem questiona barulho de Jet ski, e sim somente as documentações para o uso, habilitação náutica, como Arrais Amador e Motonauta. Fora isso, não é de competência da Marinha. Lucas Ribeiro