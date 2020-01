Marcos Cambrais, revelação do sertanejo, cresce nas redes sociais

Músico, cantor e compositor representa a música sertaneja com o inconfundível estilo raiz, sem deixar de lado também o sertanejo universitário. Cambrais prepara o lançamento do novo sucesso, a BOCA DA NOITE.

A região noroeste paulista é berço de talentos musicais, como Marcos Cambrais, músico, cantor e compositor que representa a música sertaneja com o inconfundível estilo raiz, sem deixar de lado também o sertanejo universitário que ganhou um espaço gigantesco em todo o território nacional.

Sucesso com as canções: CONTRAMÃO, BUTECOLOGIA; prepara o lançamento de a BOCA DA NOITE, no mês de março em todas as plataformas digitais.

Por falar em mídias digitais, o cantor vem sendo amplamente conhecido e reconhecido nas redes sociais que já contam com mais de 30 mil seguidores.

Marcos, agora se prepara para começar a se apresentar em programas de televisão, rádios e eventos. Para contratar shows ligue: (17) 98134-5089 ou acesse: https://marcoscambrais.com.br

Carreira

Marcos Cambrais iniciou sua história na música aos 14 anos, quando comprou o seu primeiro violão com corda de Nylon – para não machucar os dedos do jovem aprendiz. Com o passar dos dias, meses e anos foi se destacando, e até cantando em igrejas.

Daí então, começou a surgir a ideia de levar a música sertaneja a diante, devido ao incentivo de pessoas que enxergaram o talento que estava apenas escondido.

Marcos em sua jornada tinha a intenção de tocar violão somente para se satisfazer com o que a música traz de bom, mas por influência de amigos e conhecidos ele começou a apostar na sua carreira profissional, acreditando então que seu talento na música estava próximo a aflorar.

Foi aí então que ele começou a montar uma estratégia para começar a ser visto para ser lembrado no ramo da música, criando então suas redes sociais destinadas somente a vídeos como cover de artistas que já faziam sucesso, para assim ter o seu próprio conteúdo, afim de conseguir os primeiros contratos para apresentações em eventos, barzinhos, restaurantes e em algumas casas de shows no interior de São Paulo.

Cristão, Marcos chegou a ter participação como músico em algumas bandas em igrejas para também louvar a Deus que em sua visão de vida nada acontece sem a permissão e benção de Deus.