Marco Vinholi seguirá como superintendente do Sebrae-SP

Nesta terça-feira (29), haverá a eleição do Sebrae-SP. A entidade que atua no fomento ao pequeno e microempreendedor tem importância estratégica e grande penetração na sociedade.

Na eleição foi definida chapa única, com Marco Vinholi seguindo na superintendência, indicado pela Fecomércio e apoiado tanto pelo governador eleito Tarcisio de Freitas (Republicanos), quanto pelo atual governador Rodrigo Garcia (PSDB).

Vinholi tem relação estreita com o interior do estado, com mais de 200 títulos de cidadão por serviços prestados. Estratégia inteligente de Tarcísio, que consolida a parceria com um aliado de peso no interior e trabalha em conjunto com as entidades que indicaram Vinholi.

A chapa terá como presidente do Conselho Manuel Henrique Farias Ramos, representando a Fecomércio e os diretores Ivan Hussni e Reinaldo Pedro Corrêa e irá gerir a entidade até 2027.