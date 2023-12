Maratonista votuporanguense é tetracampeão da Alcer Cup

O maratonista votuporanguense foi vice-campeão da categoria 55/59 anos na 5ª e última etapa da competição, disputada no último domingo (10), em Rio Preto

O maratonista votuporanguense Osmani Furniéles Bórba, a Locomotiva Humana, fechou 2023 realizando, novamente, o sonho de ser campeão da Alcer Cup. Desta vez, na 5ª e última etapa da competição, realizada no domingo (10.dez), em São José do Rio Preto/SP, ele ficou com o vice na prova da categoria 55/59 anos, nos 10km, mas suficiente para comemorar o tetracampeonato.

Ao Diário, Osmani celebrou mais uma conquista e contou o último desafio do ano na Alcer Cup: “A prova começou às 7h, em duas voltas de 5km, em um percurso muito difícil, com subidas, asfalto penso, e mesmo cedo o sol já estava quente”, detalhou o maratonista que dividiu a prova com outros 12 atletas na categoria.

Das cinco etapas da competição em 2023, a Locomotiva Humana venceu as três primeiras e foi vice nas duas últimas corridas. A entrega da premiação deve ocorrer durante evento a ser realizado no mês de janeiro, em Rio Preto.

Osmani Furniéles Bórba, que compete há 40 anos, fecha a temporada comemorando uma conquista inédita: é a primeira vez na carreira que mantem uma hegemonia de quatro anos no topo do pódio.

Ao Diário, o atleta lembrou da importância do apoio ao esporte: “Quero aproveitar para agradecer o apoio da TRT Transportes e da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Votuporanga”, concluiu.