MANDOU BEM: Comercial 0 x 3 Votuporanguense – mesmo fora de casa, CAV estreia com o pé direito na Copa Paulista

Vinicius Diniz, Israel e Marlon foram os autores dos gols do jogo desta terça-feira (14)

Ribeirão Preto, SP, 14 (AFI) – O Votuporanguense começou com o pé direito a Copa Paulista. Na tarde desta terça-feira (14), jogando no Estádio Palma Travassos, em Ribeirão Preto, o CAV visitou e venceu o Comercial, logo na estreia, pelo placar de 3 a 0. Vinícius Diniz, Israel e Marlon foram os autores do gols da Alvinegra.

Com o resultado, o time comandado por Thiago Oliveira aparece na liderança do Grupo 1 ao lado do Botafogo-SP, que também nesta tarde, fez 3 a 0 no Velo Clube e ambos somam três pontos. Já o Comercial começa sua trajetória no torneio zerado e está na parte debaixo da tabela.

PRIMEIRO TEMPO FRACO

Comercial e Votuporanguense fizeram um primeiro tempo aquém da expectativa e por isso o placar em branco ficou de bom tamanho por aquilo que as duas equipes produziram. Na verdade, foi um jogo bastante movimentado, mas com poucas chances real de gol.

Nos minutos finais, o Bafo meteu uma pressão pra cima do CAV e por pouco quase foi inaugurado. Aos 46 minutos, o zagueiro votuporanguense André Baumaker, salvou em cima da linha o que seria o primeiro tento comercialino. O duelo foi fraco e por conta disso nenhum goleiro foram exigidos. Faltou para as duas agremiações mais entrosamento, além do forte calor.

SEGUNDO TEMPO ARRASADOR

Na volta para o segundo tempo, o Bafo começou melhor e aos 3 minutos quase fez não fosse a grande defesa do arqueiro Talles que fez a defesa em dois tempos num tirambaço de fora da área através de Marcelo Teixeira. Cinco minutos após, o VAV deu o troco, mas balançando a rede comercialina. Israel, fez boa jogada pela esquerda e tocou na medida para Vinícius Diniz que tocou com precisão sem chance para o goleiro Jordan. Aos 14, saiu o segundo com Israel que por sinal foi um golaço ao arriscar de longe e acertar um pombo.

Três minutos depois, para sacramentar a vitória veio o terceiro com Marlon que tocou livre dentro da pequena área. Na base do desespero, o Bafo quase diminuiu quando o zagueiro Baumaker tocou de cabeça contra seu próprio patrimônio. A bola ganhou a linha de fora num verdadeiro perigo. O lance aconteceu aos vinte e seis minutos. Aos 41, Medina perdeu ótima chance para diminuir ao ser fominha tocando a bola para fora, já com o arqueiro votuporanguense batido na jogada. Victor Sapo, estava livre de marcação e esperando o passe. Final, 3 a 0, Votuporanguense que estreia com o pé direito.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira (21) para a disputa da segunda rodada da Copa Pualista. O Votuporanguense joga em casa, na Arena Plínio Marin, quando recebe o Velo Clube, às 15h. Mesmo horário no qual o Comercial irá fazer um clássico contra o Botafogo-SP, no Estádio Santa Cruz.