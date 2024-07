Frente fria chega a São Paulo e afeta clima em Votuporanga

O Estado de São Paulo está prestes a enfrentar uma significativa mudança climática com a chegada de uma nova frente fria. Votuporanga, especificamente, deve experimentar uma queda brusca nas temperaturas nos próximos dias, segundo o Impmet (Centro de Meteorologia da Unesp).

Entre hoje e amanhã, as temperaturas máximas, que antes variavam entre 30 e 36 graus, devem cair para até 25 graus. As mínimas, por sua vez, não devem ultrapassar os 15 graus, representando uma diminuição de aproximadamente quatro graus em comparação à semana anterior.

Apesar do aumento da nebulosidade e das chuvas isoladas esperadas em várias partes do Estado, Votuporanga não deve registrar precipitação, apenas a redução nas temperaturas. Na quinta e na sexta-feira, o calor retorna, com as máximas chegando novamente aos 34 graus, e o céu variando de claro a parcialmente nublado.

Entretanto, essa estabilidade térmica será passageira. No final de semana, uma nova frente fria deve chegar, causando uma nova queda nas temperaturas e criando o conhecido efeito “gangorra”. Preparem-se para mais uma rodada de variações climáticas em Votuporanga!