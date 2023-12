MAJOR DO EXÉRCITO REAGE A ASSALTO E MATA SUSPEITO NO INTERIOR DE SP

Um homem suspeito de tentar praticar um assalto morreu na tarde da quinta-feira (28) depois que um Major do Exército Brasileiro reagiu ao crime no Jardim Paraíso, região da Santa Casa, em São Carlos (SP). Ele estava com dois comparsas que conseguiram fugir.

Segundo informações da Polícia Militar, o trio invadiu o prédio residencial e os moradores reagiram a invasão, entrando em luta corporal com eles, sendo que dois fugiram.

Um Major do Exército, que estava armado, tentou negociar uma possível rendição o suspeito que ficou no local. Ainda de acordo com a PM, ele fez o movimento de quem estaria armado e, nisso, o Major efetuou o disparo que o matou.

A PM não sabe se o oficial do Exército é proprietário de algum apartamento ou se estava no local visitando alguém. O órgão onde o major serve já foi notificado .

Câmeras de segurança registraram a ação dos criminosos e serão utilizadas na investigação da Polícia Civil. G1