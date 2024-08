Mais de 220 alunos receberam certificados de conclusão de cursos da Prefeitura

Qualificações gratuitas foram ofertadas em parceria com o Senac, Instituto Federal e Sest/Senat

A noite da última terça-feira (13/8), foi de muita alegria e comemoração para 225 alunos que receberam certificados de conclusão de cursos gratuitos de capacitação profissional oferecidos pela Prefeitura de Votuporanga, promovidos por meio do Centro de Treinamento de Mão de Obra “Altino Regiani” (CTMO). A formatura foi realizada no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”.

As capacitações gratuitas foram promovidas no primeiro semestre deste ano e concluídas por 35 formandos do Senac, nos respectivos cursos: Manicure e Pedicure; Cuidador de Idoso e Salgadeiro.

Em parceria com o Instituto Federal foram 28 formandos nas seguintes qualificações: Alemão Básico; Informática Básica e Digitalização Aplicada ao Setor Elétrico.

E, para finalizar, em ação conjunta com o Sest/Senat, foram 162 formandos, capacitados nos cursos de: Capacitação para Frentistas; NR 20 – Básico – Classe III; Básico para Operador de Empilhadeira; Operador de Guindaste Hidráulico Articulado; Formação para Operador de Pá Carregadeira; Logística – Conceitos e Aplicações e NR 35.

“Todos os cursos são disponibilizados gratuitamente para a população e buscamos estar sempre atualizados para atender as expectativas do mercado de trabalho. Ofertar qualificação é ampliar as oportunidades de emprego e garantir que as empresas contem cada vez mais com oferta de mão de obra qualificada”, comenta o secretário de Desenvolvimento Econômico, Miguel Maturana Filho.