Mortes foram registradas no mês de março em Jales, General Salgado, Nova Granada, Araçatuba, Santa Adélia, Irapuã, Urânia, Riolândia e Tabapuã (SP), de acordo com prefeituras.

Cinco óbitos de pacientes que aguardavam leitos foram confirmados em Nova Granada (SP), sendo que três deles foram registrados no início do mês de março.

De acordo com a prefeitura, Jane Márcia Pereira Porto deu entrada no pronto-socorro na sexta-feira (12) e foi estabilizada, mas a doença evoluiu negativamente e ela não resistiu.

A prefeitura disse que o pronto-socorro está dando todo o atendimento necessário aos pacientes que buscam o serviço. Afirmou que a unidade tem 13 leitos e 13 poltronas para acomodar os doentes com suspeita ou diagnóstico de Covid. Porém, está trabalhando no limite da capacidade.

O município também disse que as transferências de pacientes são solicitadas de acordo com a gravidade. Após o pedido, o pronto-socorro aguarda liberação da Santa Casa, mas a ocupação do local está acima do limite, por isso a prefeitura disse que busca alternativas para a situação.