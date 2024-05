Mães de pacientes do HCM recebem flores artesanais em homenagem ao dia das mães

O Diretor Administrativo do HCM, Dr. Antonio Soares Souza, destacou a importância de ações de humanização no hospital para o bem-estar dos pacientes e acompanhantes.

Na manhã desta sexta-feira (10.mai), as mães de crianças internadas no Hospital da Criança e Maternidade (HCM) de São José do Rio Preto receberam um presente muito especial: uma visita de voluntárias que entregaram mensagens e rosas de tecido feitas à mão. A ação no hospital foi realizada em homenagem ao dia das mães, celebrado no próximo domingo (10).

A florista Ludmilla Cabral, foi a responsável pela ação, que trabalha profissionalmente há 10 anos na confecção de flores e buques de noiva artesanais, feitos com tecido e tinta. Ela conta que é a primeira vez que realiza a ação, que entregou 140 rosas com um bilhete especial, para trazer uma mensagem de carinho e aquecer o coração das mães de crianças internadas no hospital.

“Quando as crianças nascem, as pessoas passam a focar nelas, mas a mãe é a base de tudo. Dá para ver que elas estão ali, porque o bebê é tudo o que elas têm. Durante a entrega, não precisava de palavra, porque eu via em cada expressão e nos olhos enchendo de lágrimas que esse gesto fez uma diferença no dia delas. Para mim foi muito importante, tentei não chorar, mas não consegui” disse a voluntária.

“No Dia das Mães, é essencial reconhecer não apenas as mães que estão ao nosso lado, mas também aquelas que enfrentam momentos desafiadores, como ter um filho internado. Nessas situações, gestos solidários assumem um significado ainda mais profundo. Cada gesto de apoio, por menor que seja, é uma demonstração de amor e compaixão que pode trazer um raio de esperança em meio à adversidade”, disse.