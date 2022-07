A adolescente Ana Laura Alves Fernandes, 17 anos, venceu um câncer no pescoço descoberto quando ela tinha 10 anos de idade. Agora, enfrenta um novo desafio: o de engordar, pelo menos 12 quilos, para conseguir manter a placa que coloc​​ou no pescoço para sustentar a sua coluna.

Sem recursos, a mãe da jovem, a auxiliar de enfermagem Patrícia Alves de Macedo, decidiu rifar o seu carro, um Fiat Palio prata, ano 2010, avaliado em R$ 13,7 mil, para custear o tratamento da filha. As informações são do portal RP10.

A saída foi entrar na Justiça contra o Estado. Após a primeira batalha vencida, várias cirurgias e tratamento de radioterapia, vieram as sequelas deixadas pelo câncer. O tumor esmagou quatro vértebras da adolescente, que precisou colocar uma placa para manter a coluna, presa por um enxerto ósseo e parafusos.

Rotina de cuidados:

A menina, que passou por vários nutricionistas, precisa se alimentar seis vezes por dia, com muita proteína (carne vermelha, frango e peixe) e suplementos. Além disso, tem de passar por consulta periódica com neurologista e também com um endocrinologista, já que, devido à radioterapia, desenvolveu problemas na tireoide, o que pode estar dificultando o seu ganho de peso.