Mãe registra queixa após filho autista de 11 anos ser deixado em escola errada pelo transporte público na região

Segundo a mãe, o menino entrou no ônibus no bairro onde mora, Porto Real II, e deveria seguir até a Escola Estadual José Cândido. Ela alegou que explicou para o motorista e para o monitor que o filho era especial e em qual escola ele deveria ficar.

No entanto, o garoto acabou descendo com outros alunos na Escola Manoel Bento da Cruz. Uma funcionária percebeu que o menino estava confuso e o abordou. Como havia telefone da mãe no material escolar, acabaram entrando em contato com a família.