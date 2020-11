Mãe procura filha que desapareceu com namorado há dez dias

Claudineia Machado Borges, de 33 anos, moradora de Rio Preto está a procura de sua filha a estudante Jennifer Borges da Silva, de 15 ano, que desapareceu desde o último dia 03 de novembro.

Segundo informações da mãe da garota, a filha estava em casa com o namorado Kaique Silva, de 16 anos, quando a mãe do rapaz levou os dois para a cidade de Icém onde mora a avó dele, por volta das 14h.

Claudineia informou que estava trabalhando quando tudo aconteceu. A mãe de Jennifer disse ainda que pessoas próximas do casal teriam dito que Kaique teve uma discussão com a mãe e acabou agredindo ela e também a namorada. A mãe do rapaz então veio embora para Rio Preto e deixou os dois em Icém e desde então o casal de namorados não foi mais visto.

Ainda de acordo com a mãe de Jennifer, a filha nunca foi de sumir sem dar notícias. A família e amigos tem compartilhado nas redes sociais sobre o desaparecimento de Jennifer na esperança de notícias. Claudineia diz que tem ligado no celular da filha mas só dá desligado.

“Estou a base de calmantes, quase infartei esses dias e amanhã (19) faz 10 dias que minha filha não dá notícias”, lamentou.

A mãe de Jennifer disse que registrou boletim de ocorrência na Central de Flagrantes e pede que quem tiver qualquer informação entre em contato pelo telefone (17) 98819-8056.

