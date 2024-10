Mãe de ex-pacientes doa fórmula infantil para Santa Casa de Votuporanga

Na última terça-feira (08/10), a engenheira química Caroline Barbosa Santos, mãe de dois ex-pacientes da UTI Neonatal da Santa Casa de Votuporanga, fez uma doação especial de 27 latas de Neocate e Pregomin – fórmulas infantis indicadas para bebês prematuros ou com condições de saúde específicas.



Caroline compartilhou sua história com emoção: “Meus dois filhos nasceram prematuros, de 33 semanas, e foram atendidos na UTI Neonatal da Santa Casa. Meu primogênito ficou 17 dias na Neo e 3 dias na pediatria, enquanto meu caçula passou 45 dias na UTI Neonatal e outros 20 dias na Pediatria. O acolhimento e o cuidado de toda a equipe foram excepcionais. Senti um carinho enorme e a preocupação genuína com a nossa família”.



A doação aconteceu porque seu filho mais novo não se adaptou à fórmula, e a Instituição foi a primeira instituição que veio à mente. “Vocês já ouviram falar de anjos de jaleco? Eu conheci vários na Santa Casa. Mesmo após a alta, continuei recebendo apoio e carinho da equipe da Neo. Fui preparada e orientada com todo o cuidado”, relembrou Caroline.



Emocionada, ela faz um apelo à comunidade de Votuporanga e região: “Faça conforme o coração mandar, sem obrigação, pois Deus ama quem doa com alegria! Se puder, doe. Toda ajuda faz a diferença!”.



Quem quiser contribuir com doações para a Santa Casa de Votuporanga pode entrar em contato com o Setor de Captação de Recursos pelo telefone (17) 3405-9133, ramal 2378. Toda ajuda é bem-vinda e impacta diretamente na qualidade dos serviços prestados pelo Hospital.