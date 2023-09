Mãe de Ana Castela apoia Gustavo Mioto após declaração sobre fim do romance: ‘Tô contigo’

A mãe de Ana Castela, 19 anos, Michele Castela, comentou as declarações do ex-genro, o cantor Gustavo Mioto, 26, sobre o fim do namoro com a sertaneja. A ex-sogra mostrou manter uma boa relação com o rapaz e se solidarizou após ele dizer ter descoberto que alguém vazou o motivo para o fim do romance.

Na última terça-feira, 27, Mioto fez um desabafo durante sua participação no podcast Vênus.

“Para as pessoas, que eu já sei quem são, que mandaram informações para vocês sabem quem, eu já sei quem são. Eu não crio briga com ninguém, não crio treta com ninguém, mas parabéns. Vocês conseguiram acessar um lado meu que eu não gosto de mostrar para ninguém”, disse ele.

Um vídeo com o trecho da entrevista em que ele fala sobre a ex circulou na web e recebeu comentário da ex-sogra.

“Conta para mim, Gu, quem é. Deixa essa pessoa comigo, vou deixar a vida dela bem interessante”, escreveu ela.

Em um segundo momento, Michele voltou a demonstrar apoio ao ex-namorado de sua filha.

“To contigo, Gustavo Mioto”, declarou a mãe da sertaneja.

Na noite desta terça-feira, 26, Gustavo Mioto voltou a falar sobre sua separação com Ana Castela após pouco mais de três meses de relacionamento oficial.

O artista garantiu que o término não se deu por falta de amor.

“A gente tem maneiras diferentes de dizer ‘eu te amo’ e, às vezes, o que mais dói é dizendo tchau, dizendo ‘eu te amo’ dizendo tchau. Galera, não é falta de amor, que a gente se ama e isso é claro e evidente. Existem mais coisas assim na vida que influenciam. Infelizmente, numa relação assim, o amor é mais um quesito assim”, desabafou ele. istoe.com.br