Macedônia sai na frente e implanta ronda escolar com atividade delegada da Polícia Militar

Com os recentes incidentes nos pais envolvendo a segurança e vulnerabilidade dos alunos em salas de aula, o prefeito Reginaldo Marcomini, esteve nesta ultima terça-feira, 11, reunido com o 2° Sargento da Polícia Militar, Mauro Henrique Bauab, no gabinete da prefeitura.

Da reunião ficou decidido a implementação de mais segurança das escolas e creche municipal, através da atividade deletada realizada por policiais militares.

O município possui convênio com atividade delegada desde 2021 e desde então vem garantindo mais segurança aos munícipes e visitantes, através do aumento do efetivo policial.