MACEDÔNIA PARTICIPA DO 27° CICLO DE DEBATES COM AGENTES POLÍTICOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo realizou na tarde da última quinta feira (13), na Cidade de São José do Rio Preto, o 27° Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais.

O intuito do evento foi de proporcionar aos Agentes políticos e Dirigentes Muicipais uma aproximação com o Tribunal de Contas através do debate.

A principal atração do evento foi a presença do Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, Dr. Sidney Beraldo, que foi um dos palestrantes do evento.

O Procurador Geral do Município de Macedônia, Dr. Carlos Danilo Ribeiro participou do evento representando o prefeito Reginaldo Marcomini, também compareceu o Secretário Municipal de Administração Dr. Antônio Ferreira de Souza Júnior