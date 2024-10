Criança de 8 anos é internada com ferimentos graves após denúncia de agressão

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Um caso de violência doméstica chocou a cidade de São José do Rio Preto. Um menino de oito anos foi internado em um hospital com ferimentos graves, incluindo um hematoma no olho e paralisia em um dos nervos cranianos, após denúncias de agressão pelos pais.

Histórico de violência

De acordo com o boletim de ocorrência, a criança está sob a guarda do tio há nove meses, após a mãe ser denunciada por agressão e uso de drogas. O pai da criança também está preso desde setembro.

No último fim de semana, o menino passou a apresentar diversos sintomas, como tremores, vômitos e alterações na visão. Inicialmente, ele relatou ter se machucado ao bater em um guidão de moto, mas após exames médicos, confessou ter sido agredido pelo pai.

Investigação em andamento

A Polícia Civil está investigando o caso e o Conselho Tutelar acompanha de perto a situação da criança. O menino permanece internado no Hospital da Criança e Maternidade para tratamento.