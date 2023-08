Macedônia conquista “Selo Nota A de Qualidade da Informação Contábil e Fiscal”

O Município de Macedônia conquista “Selo Nota A de Qualidade da Informação Contábil e Fiscal” emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional.

Dos 5.568 municípios brasileiros, o Município de Macedônia ficou em 26º colocado no Raking da Qualidade da Informação Fiscal e Contábil da Secretaria do Tesouro Nacional. A nível estadual, o Município de Macedônia ocupa o 3º lugar, ao lado do Município de Piracicaba.

O Ranking da qualidade da informação contábil e fiscal no Siconfi – Ranking Siconfi – é uma publicação da Secretaria do Tesouro Nacional – STN – cujo objetivo é avaliar a qualidade da informação e a consistência dos relatórios e demonstrativos contábeis e fiscais que o Tesouro Nacional recebe, por meio do Siconfi – Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro, de todos os entes federativos, ou seja, da União, dos estados e dos municípios brasileiros.

A finalidade dessa publicação é fomentar a melhoria da qualidade e da consistência dos dados fiscais e contábeis enviados pelos entes e que são utilizados tanto pelo Tesouro Nacional quanto pelos diversos usuários dessa informação.