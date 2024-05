Luto em Votuporanga: falece Marisa Aparecida Miguel, aos 42 anos de idade

É com profundo pesar que o votunews informa o falecimento de Marisa Aparecida Miguel, uma votuporanguense de 42 anos, ocorrido na tarde desta terça-feira, dia 21, no Hospital de Base de São José do Rio Preto. Marisa travou uma corajosa batalha contra o câncer ao longo de quatro anos, porém, infelizmente, veio a falecer nesta mesma data.

Marisa era uma presença reconhecida e querida em Votuporanga, onde trabalhava no Restaurante O Cedro. Deixa para trás seus filhos João Lucas Cavalcante e Emanuelli Miguel, além do esposo José Miguel.

Seu corpo está sendo velado no Velório Municipal de Votuporanga e será sepultado às 16 horas no Cemitério Municipal da mesma cidade.

Expressamos nossos mais profundos sentimentos aos amigos e familiares nesse momento de dor.

Fonte: www.votunews.com.br