PERDA: falece aos 87 anos, Laurentino, fundador do Laboratório Paulista

Compartilhar no Twitter

Compartilhar no Facebook

Morreu na madrugada desta quinta-feira, dia 15, aos 87 anos, Laurentino Rodrigues, pai do empresário Carlos Lima.

O velório teve início às 8h00 e o sepultamento está previsto para às 17h00 desta quinta-feira.

Laurentino foi fundador do Laboratorio Paulista e iniciou a carreira com farmácia. Foi funcionário do Instituto Adolfo Lutz setor de tuberculose e hanseníase.

Apos a aposentadoria no serviço público, iniciou carreira como produtor rural, exercendo a atividade ate poucos dias antes de adoecer.