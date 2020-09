Lotus Sushi Bar faz doação para Santa Casa

Foram destinados 80 litros de álcool em gel, 48 bobinas de sacos brancos e 40 fardos de papel toalha.

Amor no que faz. Essa é a marca registrada do Lotus Sushi Bar, que ultrapassa a culinária japonesa. Também tem a ver com a solidariedade, com empatia e generosidade de seus proprietários.

Daniel Suguaya e sua esposa Laisa fizeram uma doação para a Santa Casa de Votuporanga, referência para 53 cidades em média e altas complexidades. Eles destinaram 48 bobinas de sacos brancos, 80 litros de álcool em gel e 40 fardos de papel toalha.

O empresário contou sobre a iniciativa. “A colaboração nasceu do sentimento de ajudar o próximo indiretamente. Deus é o nosso alicerce e procuramos praticar seus ensinamentos, com muita gratidão do que já vivemos e por tudo que ainda virá”, destacou.

A ação foi voltada para a Instituição, que assiste toda a região. “Meus familiares e amigos já necessitaram dos serviços, muitos inclusive atuam na Santa Casa, sempre elogiando a estrutura e a dedicação de todos os profissionais”, afirmou.

O provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu a contribuição. “Atendemos 70% via Sistema Único de Saúde (SUS) e cada doação faz a diferença. Agradecemos imensamente todos do Lotus que demonstraram solidariedade e amor ao próximo, beneficiando nossos pacientes que tanto precisam”, concluiu.