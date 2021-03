O “lockdown” decretado pela Prefeitura de São José do Rio Preto (SP) para frear o avanço da Covid-19 entrou em vigor nesta quarta-feira (17). A medida vale até o dia 31 de março.

Segundo a prefeitura, o “lockdown” foi dividido em duas fases. Com duração de 17 a 21 de março, a primeira será extremamente restritiva. Prevendo flexibilização gradativa de alguns serviços, a segunda segue até o dia 31 de março.

Rio Preto registra, até esta terça-feira (16), 51.493 casos confirmados de Covid-19, com 1.239 mortes.

Do dia 17 a 21 de março, ficam liberados apenas os serviços essenciais:

O descumprimento das medidas anunciadas pela prefeitura gerará penalidades. Nas constatações de infração por desrespeito às regras deverá ser imposta, sem prejuízo de outras sanções, a imediata interdição ou lacração do estabelecimento:

De acordo com a gerente da Vigilância Sanitária de Rio Preto, Miriam Wowk, as pessoas não podem se deslocar durante o “lockdown” sem justificativa.

“Apenas trabalhadores do serviço de saúde e daqueles serviços que mantém suas atividades por delivery, obviamente os entregadores, e as pessoas que estão buscando assistência à saúde. Todos, ao serem abordados, terão de justificar o deslocamento. Quem não tiver justificativa será multado. A multa mínima que estamos aplicando é de, no minimo, R$ 1.250”, afirmou.