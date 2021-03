Jalesense de 40 anos se recupera da Covid usando capacete Elmo

O jalesense Fernando Luciano da Silva Júnior, 41 anos, viveu os dias mais difíceis da sua vida nas últimas semanas. Fernando teve diagnóstico positivo para Covid-19 e até então estava com o seu quadro considerado estável, em isolamento domiciliar na sua residência em Santa Fé do Sul.

No último dia 12 de março, precisou procurar por atendimento na UPA 24h – Unidade de Pronto Atendimento de Santa Fé do Sul que, imediatamente, solicitou a transferência do paciente para a Santa Casa de Santa Fé. A vaga só chegou cerca de 14 horas depois.

Com a saturação baixa e bem debilitado, o tratamento de Fernando não estava surtindo efeito. Já na UTI – Unidade de Terapia Intensiva, no dia 17 de março ele foi informado pelo médico que seria intubado. Pouco depois o médico voltou dizendo que teve a ideia de fazer o tratamento com o capacete Elmo, um capacete de respiração assistida que funciona como uma bolha de oxigênio.

Ele relatou que com o capacete parecia que estava tudo no normal em relação a sua respiração. Fernando ficou 48 horas com o Elmo e neste intervalo precisou se alimentar com líquidos, através de um canudo. Depois deste período, a saturação melhorou e o quadro de saúde apresentou importantes melhoras. Ele saiu da UTI e foi para a enfermaria.

Fernando já está internado em uma ala comum, tendo a sua saúde reestabelecida e aguardando a alta que deve chegar nos próximos dias.

FocoNews